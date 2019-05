Sentenza Palermo, le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale: si aprono scenari clamorosi per il futuro

SENTENZA PALERMO – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 al 2017 per ottenere l’iscrizione ai campionati. Un’accusa che ha portato alla conseguente retrocessione, una sanzione pesantissima ma che può essere giustificata, l’accusa infatti è molto grave.

Sentenza Palermo, le indiscrezioni di CalcioWeb

La sentenza della Corte Federale è prevista in serata o al massimo giovedì mattina. Possiamo sbilanciarci sulla decisione, secondo indiscrezioni di CalcioWeb la sentenza del TFN dovrebbe essere pienamente confermata con la retrocessione in Serie C del Palermo, il playout per evitare la retrocessione sarà dunque confermato: Foggia-Salernitana. L’altra soluzione riguardava una forte penalizzazione nel campionato di Serie B che avrebbe portato comunque l’esclusione dai playoff ma la certezza di salvezza e di disputare il prossimo cambiato cadetto, oppure addirittura 30 punti di penalizzazione con conseguente playout, al momento non ci sono i margini per queste ultime due soluzioni. Il Palermo deve quindi rassegnarsi alla Serie C? Assolutamente no. I rosanero potrebbero ribaltare tutto in sede penale, in questo caso i tempi si preannunciano lunghi con una decisione prevista non prima di luglio, il Palermo potrebbe essere riammesso in sovrannumero in Serie B, condizione al momento più probabile.