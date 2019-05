Serie A: definite date, orari e programmazione dell’ultima giornata

Grande attesa per l’ultima giornata valida per il massimo campionato italiano, negli ultimi minuti la Lega di Serie A ha reso nota la programmazione del turno in programma tra sabato e domenica. La corsa salvezza si deciderà nella serata di domenica, la partita tra Fiorentina e Genoa è stata fissata alla 20.30. Questo l’elenco delle gare:

25/05/2019 Sabato 18.00 Frosinone – Chievo DAZN

26/05/2019 Domenica 15.00 Torino – Lazio SKY 26/05/2019

Domenica 18.00 Sampdoria – Juventus DAZN 26/05/2019

Domenica 20.30 Atalanta – Sassuolo SKY 26/05/2019

Domenica 20.30 Bologna – Napoli (*) SKY 26/05/2019

Domenica 20.30 Cagliari – Udinese SKY 26/05/2019

Domenica 20.30 Fiorentina – Genoa SKY 26/05/2019

Domenica 20.30 Inter – Empoli SKY 26/05/2019

Domenica 20.30 Roma – Parma SKY 26/05/2019

Domenica 20.30 Spal – Milan DAZN

Nel caso in cui, all’esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37ª giornata, non fosse necessaria la contemporaneita’ con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputera’ sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.