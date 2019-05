Domenica sera in Serie A si giocheranno in contemporanea sei gare, quelle rimaste con qualcosa ancora da chiedere al campionato. A tal proposito, e per permettere la puntualità di ogni partita, la Lega ha diramato una breve nota in cui specifica quella che sarà la tolleranza in merito all’attesa delle squadre in campo.

Si legge: “Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo sia ridotto a 5 minuti“.