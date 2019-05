Serie A, lo studio di Football Finance Deloitte: ricavi in aumento, +8% in Italia ma non basta per raggiungere gli altri campionati

La stagione sta per andare in archivio, adesso attesa per la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. E’ possibile però stilare un bilancio dal punto di vista economico. I ricavi dei club europei sono cresciuti dell’11% nell’ultimo anno, fino a raggiungere i 28 miliardi di Euro. In aumento la Serie A, +8% ma non basta per colmare il gap con gli altri campionati. E’ lo studio portato avanti dall’Annual Review of Football Finance pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte. “Escludendo l’impatto ciclico delle fasi finali delle competizioni Uefa e Fifa – spiega Dan Jones, partner e responsabile dello Sports Business Group di Deloitte -, abbiamo visto una crescita costante dei ricavi in tutti i 18 anni in cui abbiamo analizzato le dimensioni del mercato del calcio europeo. Con le partite di calcio in diretta che rimangono uno degli spettacoli di intrattenimento piu’ ricercati, sia per i partecipanti che per le emittenti televisive, nonche’ uno dei temi piu’ caldi sui social media, prevediamo che questa crescita continui. Mentre la Premier League continua a fare da battistrada, Spagna e Germania si contendono la seconda posizione. Il campionato tedesco ha scavalcato quello spagnolo grazie all’avvio del nuovo contratto quadriennale per i diritti televisivi”.

La Premier League continua a mantenere il vantaggio sui ricavi avendo generato un totale di 5,4 miliardi di euro, erano 5,3 miliardi nel 2016/17. L’avvio del nuovo accordo di vendita collettiva dei diritti televisivi ha permesso alla Bundesliga di superare la Liga. Le entrate dei club della Liga hanno sfondato la barriera dei 3 miliardi di euro, aumento realizzato grazie al terzo trionfo consecutivo in Champions League del Real Madrid nella stagione 2017/18. Gli aumenti dei costi salariali della Serie A sono stati più lenti degli altri campionati e ha portato al più basso rapporto tra salari e ricavi (66%) dalla stagione 2005/06. L’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo probabilmente comporterà aumenti salariali nella stagione 2018/19. La Ligue 1, si conferma all’ultimo posto dei campionati “big five” (1,7 miliardi di Euro di ricavi complessivi), il campionato francese dovrà attendere fino al 2020/21 per il prossimo aumento significativo dei diritti televisivi, quando i ricavi aumenteranno di oltre il 55%, fino a raggiungere circa 1,2 miliardi di Euro a stagione. La crescita dei ricavi in Serie A è dovuto anche all’aumento delle entrate commerciali dell’Inter e a una crescita dei guadagni da diritti televisivi della Roma che ha capitalizzato il buon andamento in Champions League, nella stagione scorsa, aumento anche per i biglietti dello stadio. L’aumento della spesa per gli ingaggi in Serie A è stata molto ridotta: sette club hanno diminuito il monte ingaggi nel 2017/18 e la spesa totale è aumentata solo del 5%, più della metà dei club di A ha registrato un utile operativo in netto miglioramento rispetto allo scorso anno.

La Premier League russa (813 milioni di Euro di ricavi) avanza e supera il campionato turco di Süper Lig (731 milioni di Euro) conquistando la sesta posizione di questa speciale classifica.