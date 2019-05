Serie C, stangato il presidente del Catanzaro: un anno di stop, 5 per dirigente della Viterbese!

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 Maggio 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE

FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 22 MAGGIO 2024 E AMMENDA € 30.000,00

CAMILLI LUCIANO (VITERBESE CASTRENSE)

perché, antecedentemente all’inizio della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli

spogliatoi, aggrediva prima spingendolo alle spalle e poi con calci alle gambe, il Presidente

dell’Arezzo Sig. Giorgio La Cava. Successivamente, raggiunta l’estremità opposta del tunnel, aggrediva nuovamente il Sig. Giorgio La Cava colpendolo con estrema violenza con un pugno al capo.

Il Signor La Cava cadeva a terra, accusando un malore e veniva soccorso dai sanitari in

servizio presso l’impianto (avvisati dal delegato di Lega). Prestate le prime cure sul posto,

veniva successivamente trasportato con ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti

(r.proc.fed.,r.c.c.,).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE

FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 30 GIUGNO 2020 E AMMENDA € 10.000,00.

NOTO FLORIANO (CATANZARO)

perché si introduceva e sostava nel recinto di gioco, in prossimità dell’area occupata dal

quarto ufficiale di gara, a gioco in svolgimento tenendo un comportamento irriguardoso e

offensivo nei confronti dello stesso; al termine della gara si introduceva sul terreno di gioco raggiungendo l’arbitro al centro del campo al quale rivolgeva frasi gravemente offensive con atteggiamento minaccioso. Allontanato dalle forze dell’ordine, vincendo la resistenza degli agenti, si introduceva anche fino ai locali antistanti gli spogliatoi reiterando il proprio comportamento (r.quarto ufficiale, r.proc.fed, r.c.c.).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

TALOTTA GIUSEPPE (CATANZARO)

per comportamento minaccioso nei confronti di calciatori della squadra avversaria (espulso, preparatore atletico, panchina aggiuntiva).

QUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVA

SOTTIL ANDREA (CATANIA)

per comportamento particolarmente irriguardoso nei confronti dell’arbitro (espulso).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

REMEDI LORENZO (AREZZO) per atto di violenza nei confronti di un avversario, al termine della gara.

MIGNANELLI DANIELE (VITERBESE CASTRENSE) per atto di violenza nei confronti di un avversario, al termine della gara.