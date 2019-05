Serie D, nel weekend si assegna lo scudetto [DETTAGLI]

Poule Scudetto Serie D – Si terrà in Umbria in questo weekend la fase finale della Poule Scudetto di Serie D. Si parte venerdì 31 maggio con le due semifinali Cesena-Lecco (ore 15.30 al Comunale “Enzo Blasone” di Foligno) e Avellino-Pergolettese (ore 18.30 allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio). Le vincenti si affronteranno nella finale di domenica 2 giugno alle ore 16 al “Renato Curi” di Perugia, partita che sarà trasmessa in diretta streaming su Repubblica.it e sul sito della Serie D.