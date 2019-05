La sexy Melissa Satta: “le donne che giacano a calcio fanno paura”

La conduttrice e modella Melissa Satta si conferma sempre più sexy, si definisce super femminile ma anche maschiaccio. Di ritorno dal red Carpet di Cannes parla anche del mondo del calcio. “Da ragazza in Sardegna giocavo in Serie C. Poi ho smesso ma adesso ho capito che è importante esporsi in prima persona a favore del calcio femminile per combattere gli stereotipi. La verità – spiega Satta – è che le donne che giocano a calcio fanno ancora paura a molti ma è solo un pregiudizio. Non c’è nessuna contraddizione tra essere sexy e fare uno sport considerato dalla tradizione solo per i maschi”.