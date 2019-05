Atalanta-Lazio, Simone Inzaghi: “Bellissima serata. Volevamo questa coppa e ora ce la godiamo”

“E’ stata una bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso, abbiamo fatto una grande gara ma onore anche all’Atalanta che ha fatto a sua volta una grandissima partita. Noi siamo stati bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte, dopo una partita combattuta”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria della Coppa Italia nella finale contro l’Atalanta. “A volte è più importante chi entra che chi comincia, i subentrati sono stati bravissimi”, ha aggiunto a proposito del gol di Milinkovic partito dalla panchina. “E’ una soddisfazione che ci meritiamo per il grandissimo cammino che abbiamo fatto. Volevamo questa vittoria, questa coppa, perché c’è l’abbiamo messa tutta e ora ce la godiamo”, aggiunge. Interrogato poi sul suo futuro, Inzaghi è andato via senza rispondere.