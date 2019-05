Siviglia, è corsa a 3 per la panchina: scartato Di Francesco [DETTAGLI]

Eusebio Di Francesco non siederà la prossima stagione sulla panchina del Siviglia. La stampa spagnola ipotizza una corsa a tre: Julen Lopetegui, attualmente libero dopo l’esonero al Real Madrid, Rudi Garcia, che ha già annunciato l’addio al Marsiglia, e José Bordalas, sotto contratto col Getafe. Il Siviglia avrebbe avviato i contatti con tutti e tre e nei prossimi giorni Monchi deciderà su chi puntare per il dopo Caparros, che ha lasciato per problemi di salute.