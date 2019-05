Spal-Milan 2-3, le pagelle di CalcioWeb: Kessié goleador [FOTO]

1 /44 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Spal-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la sfida tra biancoazzurri e rossoneri. Obiettivo degli ospiti, la vittoria. E sperare che almeno una tra Atalanta e Inter non facessero altrettanto. Locali salvi e sulle ali dell’entusiasmo per via di una bella stagione. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

SPAL (3-5-2): Viviano 6; Cionek 6, Vicari 6.5, Bonifazi 6; Lazzari 6, Valoti 6 (72′ Jankovic 6), Murgia 6.5, Kurtic 6, Fares 6.5; Antenucci 6, Petagna 6.5.

MILAN (4-3-3): Donnarumma sv (21′ Reina 6); Abate 6.5 (63′ Cutrone 6), Romagnoli 6.5, Musacchio 6, Rodriguez 6.5; Kessie 7.5, Bakayoko 6, Calhanoglu 7; Suso 6, Piatek 6.5, Borini 6 (79′ Conti sv).