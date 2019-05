Spettatori Serie A, ultima giornata da record: i dati sulle presenze sugli spalti nell’ultima giornata [DETTAGLI]

SPETTATORI SERIE A – La Serie A TIM 2018/2019 va in archivio registrando il record degli ultimi nove campionati in termini di presenze allo stadio. Si sono recati sugli spalti 9.525.758 appassionati (in media 25.068 a partita), il miglior risultato dal 2009-2010, l’ultima annata in cui fu superata quota 25mila prima di quest’anno (25.375 spettatori a incontro la media di quella stagione). Il match record della Serie A 2018/2019 è stato il derby della 9ª giornata di andata tra Inter e Milan, con 78.275 tifosi accorsi allo stadio Meazza. Le due milanesi guidano la classifica delle squadre col maggior seguito, entrambe sopra il milione di spettatori: l’Inter chiude a 1.116.546, il Milan a 1.038.546. Al terzo posto i Campioni d’Italia della Juventus con 744.670. Con il titolo assegnato da qualche settimana la lunga corsa per i piazzamenti Champions League e la lotta per la salvezza hanno portato molti tifosi a seguire le proprie squadre fino all’ultimo turno, che grazie anche alla festa per salutare Daniele De Rossi registra il primato di presenze del girone di ritorno. Oltre 290mila tifosi hanno infatti assistito alle gare della 38ª giornata di campionato, il terzo miglior risultato stagionale. La partita più seguita del weekend è stata Inter-Empoli con 68.051 spettatori presenti a San Siro, davanti a Roma-Parma (62.304) e Fiorentina-Genoa (37.527).