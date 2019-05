Sorpresa Spezia, è addio con l’allenatore Marino

Novità a sorpresa in casa Spezia, l’allenatore per la prossima stagione non sarà Pasquale Marino, le strade si dividono. Fino a qualche ora fa sembrava scontata una conferma dopo il positivo campionato in Serie B che si è concluso con la qualificazione ai playoff e la valorizzazione di calciatori come Okereke e Augello finiti nel mirino di squadre in Serie A. La scadenza del contratto di Marino allo Spezia è prevista per fine giugno e la decisione comune è stata quella di non rinnovare nonostante il gradimento da parte dei tifosi che hanno più volte intonato cori per l’allenatore. La notizia dovrebbe diventare ufficiale entro le prossime ore.