Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: stop e ammenda salata per Berardi

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di una persona allo stato non identificata ma riconducibile alla Società che colpiva con un pugno un tesserato avversario.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine del primo tempo, tentato di rialzare da terra un calciatore avversario con veemenza, e, successivamente, dopo essere stato colpito con un leggero schiaffo alla nuca da un tesserato avversario, reagito tentando di aggredirlo fisicamente. .

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALDE DIAO Keita (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PERUCCHINI Filippo (Empoli): per essere, al 51° del secondo tempo, dalla panchina, entrato in campo per protestare.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BAKAYOKO Tiemoue (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE PAOLI Fabio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ILICIC Josip (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PAJAC Marko (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERISIC Ivan (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).