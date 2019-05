No votes yet.

Il giudice sportivo della Serie B ha fermato per un turno il calciatore Santiago Colombatto dell’Hellas Verona, dopo la finale d’andata dei playoff di Serie B. Per il ritorno quindi sarà assente per squalifica solo il centrocampista gialloblu.

Squalificati Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la finale di andata dei Playoff

