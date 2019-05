Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo dopo il secondo turno dei playoff

Il Giudice sportivo di Serie C, in relazione alle gare del secondo turno dei play-off, ha squalificato per quattro gare Tartaglia (Novara); per due Derose (Sudtirol); per una giornata: Pompeu (Novara) e Maleh (Ravenna). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 31 maggio e 500 euro per Fernandez Farina (Virtus Francavilla). Tra le società, ammenda a Carrarese (2.500), Catania (1.500), Monza e Ravenna (500).