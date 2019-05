Stadio Pontedera, per la prima volta al mondo seggiolini realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate

Stadio Pontedera – Il Pontedera disputa il campionato di Serie C ma sono in arrivo novità importanti per il futuro. Saranno infatti collocati i primi seggiolini al mondo realizzati con le plastiche miste delle raccolte differenziate toscane, selezionate da Revet e riciclate da Revet Recycling. Il progetto è chiamato Re-sit down and jump for goal!’, come spiega una nota dell’azienda “è in un’ottica di economia circolare che i circa 3.000 seggiolini dello stadio di Pontedera saranno sostituiti da seggiolini realizzati riciclando il plasmix (imballaggi in plastiche miste raccolti in modo differenziato dai cittadini toscani)”. “Trattandosi di un progetto unico al momento – ha spiegato l’amministratore unico di Revet Recycling, Emanuele Rappa – stiamo lavorando alla riduzione dei costi per unita’ di prodotto, in modo da rendere il prodotto finale competitivo non solo sotto il profilo ambientale ma anche economicamente, con quello realizzato al 100% in materiale vergine, che sfrutta anche le economie di scala finora attuate in tutto il mondo”.