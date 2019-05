E’ stato argomento caldo, anche per diverse settimane. Poi il campo e il finale di campionato hanno spostato l’attenzione, ma momentaneamente. La questione relativa alla demolizione o ristrutturazione dello stadio San Siro è ancora aperta. Più volte interpellato in passato sull’argomento, il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlarne. Queste le sue parole.

“Non sono arrivate proposte dalle due società milanesi. Ma questo è un momento caldo per il campionato e loro hanno ben altri pensieri. Io, comunque, preferirei una ristrutturazione di San Siro, ma se le società temono che i tempi si allungheranno e che saranno costrette ad allontanarsi da Milano, io non posso fare altro che ascoltarle. Non voglio far pressione sulle società ma non è piacevole per nessuno tenere ancora questo argomento sul tavolo. E lo sanno anche loro. Ma vedremo dopo la partita di domenica. Speriamo di chiudere la questione prima dell’autunno. E’ meglio per le società. Ed è importante anche per le tifoserie, cui entrambe le squadre devono molto“.