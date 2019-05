La stampa inglese prevede un derby italiano per Lukaku: “Non c’è solo l’Inter”

Il suo nome è già stato accostato in inverno all’Inter, anche con una certa insistenza. Ora, a campionato finito e con il calciomercato in primo piano, è tornato a farsi sotto. La scelta principale dei nerazzurri è Romelu Lukaku. Ufficializzato l’addio con Spalletti, a giorni anche l’annuncio su Conte, che ha fatto sapere di non volere Icardi. Dunque, è l’attaccante belga l’indiziato numero uno a sostituirlo.

Ma, secondo quanto riferisce la stampa inglese, potrebbe esserci un derby tutto italiano per il calciatore del Manchester United: Inter e Juventus, infatti, a detta del ‘Sun‘ sono le due squadre maggiormente interessate a Lukaku, che dopo essere tornato dalle vacanze negli Stati Uniti questa settimana farà il punto sul suo futuro con la dirigenza dei Red Devils. Secondo il quotidiano britannico, al giocatore è stato detto che una sua cessione è possibile solo di fronte ad una offerta giusta. Lo United per liberare il 26enne centravanti ex Everton chiede non meno di 80 milioni di euro.