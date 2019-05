Sudafrica, calciatore si prende in giro da solo: la sua finta è tutta da ridere [VIDEO]

Episodio davvero divertente quello successo in Sudafrica nel match tra Orlando Pirates e Polokwane. A risultato acquisito (3-0) per i padroni di casa, il terzino Thabo Qalinge si è messo in mostra con una serie di finte e controfinte che hanno esaltato i suoi tifosi. Peccato che vicino a Qalinge non ci fosse nessuno. Numeri fini a sé stessi ma che stanno letteralmente spopolando sul web. In basso il VIDEO di Repubblica.