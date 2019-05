Alessio Sundas torna alla carica: “Chiederemo un incontro alla Sambenedettese per la cessione della società”

“Chiediamo un incontro ai dirigenti della Sambenedettese per la cessione della società” “Un club con 96 anni di storia ed una tifoseria appassionata come la Società Sportiva Sambenedettese merita palcoscenici prestigiosi ed un ritorno rapido nel campionato di Serie B dove ha partecipato 21 volte, tenendo alto il nome della propria regione. La Sport Man, alla luce delle notizia di stampa che segnalano uno stallo nelle trattative per la cessione del pacchetto di maggioranza della società, ha deciso di

contattare il presidente Franco Fedeli per verificare se esistano le

basi per l’avvio di una trattativa concernente sia l’acquisto della

Società Sportiva Sambenedettese, sia la realizzazione di un ampio

progetto per la crescita economica e tecnica del club”. Con queste parole l’agente Alessio Sundas, titolare dell’agenzia internazionale Sport Man Procuratori Sportivi, da anni noto nel mondo del calcio per il suo fiuto nello scovare giovani talenti ai quattro angoli del pianeta e per aver soccorso società in difficoltà, ha reso noto che alcuni imprenditori italiani avrebbero manifestato interesse alla Società Sportiva Sambenedettese. “Il presidente Fedeli –prosegue Sundas – ha perfettamente ragione ad essere scettico. Ci sono in giro troppi personaggi che millantano titoli e risorse che non possiedono, pronti prima alla vetrina e poi a dileguarsi al momento di mettere sul tavolo soldi e progetti per il rilancio delle società di calcio. I troppi fallimenti di prestigiosi club di Serie B e Serie C di questi anni confermano come il male del calcio siano soprattutto quei dirigenti e quei faccendieri che lucrano sulla passione genuina dei tifosi. La Sport Man chiede un incontro al massimo dirigente della Società Sportiva Sambenedettese per presentare i nostri programmi e spiegare per conto di quali operatori economici stia operando la nostra agenzia nel ruolo di mediatore. Sappiamo che è una corsa contro il tempo, entro fine maggio si debbono rispettare i termini tecnici per l’iscrizione al campionato della squadra ed avviare il piano di potenziamento tecnico per restituire alla città il palcoscenico della Serie B, obiettivo che si può raggiungere. Nel caso, infatti, che il presidente Fedeli decidesse di rimanere al timone della Società Sportiva Sambenedettese, abbiamo pronto un vasto elenco di giocatori da proporre per l’imminente campagna acquisti. Attendiamo un segnale dai dirigenti rossoblu”.