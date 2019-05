Superchampions, contraria al progetto anche la Ligue 1

Anche la Francia dice no. La Ligue 1, riunita oggi in assemblea, ha bocciato le proposte dell’Eca per riformare le coppe europee dopo il 2024. “Il calcio francese è preoccupato per le conseguenze sportive ed economiche che l’attuale progetto potrebbe avere sui campionati nazionali”, informa una nota della Lega calcio transalpina. Trentadue i voti contrari alla riforma, tre le astensioni che secondo la stampa locale sono da ricondurre a Psg, Lione e Marsiglia. Insieme alla FFF (la Federcalcio francese), la LFP intende presentare alla Uefa, entro 8-10 giorni, una nuova proposta di riforma delle competizioni europee.