Tabellini Serie C, i dati sugli spettatori dei Gironi B e C

ALBINOLEFFE-VICENZA 0-1 – ALBINOLEFFE (3-4-3): Cortinovis 6.5; Gavazzi 6.5, Mondonico 6, Riva 6; Gonzi 6, Genevier 6.5, Romizi 6, Gelli 6; Giorgione 5.5, Sibilli 6, Ruffini 5.5 (28’st Galeandro sv). In panchina: Athanasiou, Coser, Stefanelli, Mandelli, Ravasio, Cali’, Sabotic. Allenatore: Marcolini 6 VICENZA (4-3-1-2): Grandi 6; Salviato 5.5 (10’st Bianchi D. 6), Pasini 6, Bizzotto 7, Martin 5.5 (32’st Bovo sv); Cinelli 6.5, Pontisso 6 (17’st Laurenti 6), Zonta 6 (32’st Giacomelli sv); Zarpellon 5.5 (17’st Bonetto 6); Guerra 6, Arma 6.5. In panchina: Albertazzi, Bianchi N., Maistrello, Stevanin, Gashi, Curcio, Mantovani. Allenatore: Colella 6. ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna 6. RETI: 47’st Bizzotto. NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in buone condizioni. Ammonito: Ruffini. Angoli: 4-3 per l’Albinoleffe. Recupero: 1′, 3′.

FANO-TRIESTINA 1-0 – A.J. FANO (4-4-1-1): Sarr 7; Sosa 7, Konate 6, Magli 5.5, Liviero 6 (14′ st Morselli 6.5); Clemente 6, Tascone 5.5 (35′ st Selasi sv), Acquadro 6, Vitturini 6; Filippini 6 (30′ st Scardina sv); Ferrante 5.5. In panchina: Mariani, Diallo, Mancini, Celli, Da Silva, Ndiaye, Maldini, Cernaz. Allenatore: Brini 6. TRIESTINA (4-2-3-1): Matosevic 7; Formiconi 6, Messina 6 (37′ st Marzola sv), Codromaz 6, Pizzul 6; Steffe’ 6.5, Bolis 5.5 (1′ st Libutti 6); Bariti 6.5 (22′ st Pedrazzini 6), Procaccio 6 (37′ st Venco sv), Beccaro 6 (16′ st Gubellini 6); Costantino 5.5. In panchina: Offredi, Boccanera, Maracchi, Granoche, De Panfilis, Coletti, Frascatore. Allenatore: Pavanel 6. ARBITRO: Miele di Torino 6. RETE: 22′ st Morselli. NOTE: giornata fresca, campo scivoloso, spettatori 900 circa. Ammoniti: Filippini, Acquadro e Magli. Angoli: 4-3 per la Triestina.

FERALPISALO’-PORDENONE 2-2 – FERALPISALO’ (4-3-2-1): De Lucia 6; Legati 6, Magnino 6, Paolo Marchi 6 (27′ st Altare 6), Contessa 5.5 (12′ st Mordini 6); Hergheligiu 5.5 (37′ st Mattia Marchi 6), Pesce 5, Scarsella 7; Vita 6, Maiorino 6 (12′ st Ferretti 6); Caracciolo 6. In panchina: Livieri, Arrighi, Giani, Dametto, Ambro, Canini, Tantardini, Guidetti. Allenatore: Toscano 6. PORDENONE (4-3-1-2): Meneghetti 5.5; Florio 6, Stefani 6, Vogliacco 5.5 (39′ st Bassoli 6), Frabotta 5.5; Zammarini 6 (19′ st Candellone 7), Damian 6, Bombagi 6.5; Ciurria 6 (32′ st Gavazzi 6); Rover 6 (19′ st Misuraca 6), Magnaghi 5.5 (39′ st Berrettoni 6). In panchina: Bindi, Nardini, Burrai, Germinale, Semenzato, Cotroneo, Cotali. Allenatore: Tesser 6. ARBITRO: Marotta di Sapri 6. RETI: pt 15′ e st 1′ Scarsella, 9′ Bombagi (rig.), 21′ Candellone. NOTE: 800 spettatori circa. Espulso Pesce al 49′ st per doppia ammonizione. Ammoniti: Frabotta, Scarsella. Angoli: 5-3 per il Pordenone. Recupero: 0′, 4′.

FERMANA-SAMBENEDETTESE 1-3 – FERMANA (3-5-2) Marcantognini 6.5; Soprano 7, Comotto 5, Scrosta 5; Maloku 6, Grieco 5 (11′ st Fofana 6), Giandonato 5 (17′ st D’Angelo 6), Misin 5, Sperotto 6; Zerbo 5 (11′ st Malcore 6.5), Lupoli 6 (31′ st Van der Heijden sv). In panchina: Valentini, Guerra, Nepi, Sarzi Puttini, Otranto, Marozzi, Maurizi, Contaldo. Allenatore: Destro 5 SAMBENEDETTESE (3-4-1-2) Sala 7; Celjak 7, Miceli 7, Biondi 7; Rapisarda sv (8′ pt Cecchini 7), Caccetta 7.5, Signori 7, Fissore 6; Bove 6 (24′ st Ilari 6); Stanco 7 (35′ st Russotto sv), Di Massimo 6 (24′ st De Paoli 6). In panchina: Pegorin, Rinaldi, Calderini, Brunetti, Panaioli. Allenatore: Magi 7. ARBITRO: Longo di Paola 6. RETI: 27′ pt Stanco, 36′ st Caccetta, 49′ st Malcore, 50′ st Cecchini. NOTE: giornata fredda, spettatori 2000 (700 ospiti). Ammoniti: Biondi, Miceli, Comotto. Angoli: 6-3 per la Samb. Recupero: 1′; 5′.

GIANA-VIS PESARO 3-3 – GIANA (3-4-1-2): Leoni 5.5; Bonalumi 6, Gianola 5.5, Montesano 6 (36’st Pirola 6.); Iovine 6, Pinto 6.5 (36’st Dalla Bona sv), Barba 7.5 (17’st Piccoli 6), Giudici 7; Perna 7; Rocco 7 (17’st Palesi 5.5), Jefferson 6 (17’pt Mutton 6.5). In panchina: Taliento, Perico, Origlio, Seck,, Mandelli, Capano, Sosio. Allenatore: Maspero 6. VIS PESARO (3-5-2): Tomei 6.5 (32’st Stefanelli 6.5); Rossoni 6, Briganti 5.5 (17’st Rocchi 6), Gennari 7; Romei 5 (1’st Hadziosmanovic 6), Buonocunto 5.5, Gaiola 5.5 (17’st Sabattini 6), Tessiore 7, Testoni 6; Medved 6 (32’st Voltan 6), Guidone 7. In panchina: Bianchini, Petrucci, Ivan, Botta, Pastor, Rizzato. Allenatore: Colucci 6. ARBITRO: Petrella di Viterbo 6. RETI: 6’pt Perna, 23’pt Rocco; 3’st e 27’st Guidone, 7’st Mutton, 35’st Gennari. NOTE: pomeriggio nuvoloso e freddo. Osservato un minuto di silenzio in ricordo della morte del padre del medico della Giana. In tribuna ospite 100 tifosi pesaresi. Espulso al 46’st Buonocunto (doppio giallo) Ammoniti: Gianola, Mutton, Hadziosmanovic. Angoli: 5-5. Recupero: 1′; 5′.

GUBBIO-VIRTUS VERONA 1-0 – GUBBIO (3-5-2): Marchegiani 6; Espeche 6.5, Maini 6.5 Tofanari 6; Ferretti 6, Conti M. 6 (20′ st Ricci 6), Davi’ 6, Casiraghi 6.5, Pedrelli 6.5 (32′ st Lo Porto sv); De Silvestro 6, Chinellato 6 (20′ st Plescia 6). In panchina: Battaiola, Nuti, Piccinni, Schiaroli, Conti A., Cattaneo, Battista, Campagnacci, Tavernelli. Allenatore: Galderisi (squalificato, in panchina Cavalletto) 6.5. VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Chironi 6; Lavagnoli 6 (22′ st Pinton 6), N’ze’ 6 (46′ st Goh sv), Sirignano 6, Manfrin 6 (22′ st Lancini 6); Rubbo 6 (16′ st Manarin 6), Giorico 5.5, Casarotto 6; Grbac 6 (1′ st Grandolfo 5.5); Nole’ 5.5, Ferrara 6. In panchina: Sibi, Rossi, Trainotti, Frinzi, Merci, Fasolo, Danieli. Allenatore: Fresco 6. RETE: 45′ pt Casiraghi (rig). ARBITRO: Carella di Bari 6. NOTE: ammoniti: Espeche, Conti, Nole’, De Silvestro, N’ze’. Angoli: 6-1 per il Virtus Verona. Recupero: 1′, 5′.

RAVENNA-IMOLESE 3-3 – RAVENNA (3-5-2): Venturi 5; Eleuteri 5 (42′ st Gudhjonsen sv), Barzaghi 5, Boccaccini 5; Maleh 7.5 (26′ st Martorelli 6), Galuppini 6 (26′ st Selleri 6), Lelj 7, Raffini 5 (17′ st Nocciolini 6), Jiday 6.5; Papa 6.5, Esposito 6. In panchina: Spurio, Bresciani, Ronchi, Scatozza, Siani. Allenatore: Foschi 6.5. IMOLESE (4-4-2): Rossi 5; Sciacca 5 (1′ st Zucchetti 6), Bensaja 5, Valentini 5 (22′ st Ranieri 6), Lanini 7; Boccardi 6.5, Gargiulo 6.5, Fiore 7, Carini 6.5; Rossetti 5 (1′ st De Marchi 7), Mosti 6 (30′ st Giovinco sv). In panchina: Turrin, Tissone, Varutti, Cappelluzzo, Giannini, Carraro. Allenatore: Dionisi 7.5. ARBITRO: Cipriani di Empoli 6. RETI: 2′ pt Lelj, 37′ pt e 39′ pt Maleh, 45′ pt Gargiulo, 14′ st Lanini, 35′ st De Marchi. NOTE: giornata fredda, spettatori 1200. Ammoniti: Eleuteri, Jiday, Bensaja, Boccardi, Carini. Angoli: 9-1. Recupero: 1′, 3′.

RIMINI-RENATE 0-0 – RIMINI (3-5-2): Scotti 6; Venturini 6, Ferrani 6.5, Nava Valerio 6.5; Kalombo 6, Alimi 6, Variola 6 (7′ st Palma 6), Candido 6.5 (22′ st Petti sv), Badjie 5.5; Volpe 5.5, Piccioni 5.5 (28′ st Buonaventura sv). In panchina: Nava Giacomo, De Angelis, Nava Giacomo, Cicarevic, Pari, Arlotti, Viti, Marchetti, Palumbo. Allenatore: Petrone 6. RENATE (5-3-2): Cincilla 6; Anghileri 5, Caverzasi 6, Teso 6.5, Priola 6.5, Vannucci 5.5; Simonetti 6, Rossettii 5.5, Pavan 6; Venitucci 5, Gomez 5.5 (17′ st Spagnoli sv). In panchina: Vinci, Pattarello, Saporetti. , Caccin, Finocchio, Li Gotti, Pennati. Allenatore: Diana. ARBITRO Marchetti di Ostia 5.5. NOTE: spettatori 3000 circa. Ammoniti: Simonetti, Alimi, Buonaventura. Angoli: 3-1 per il Renate. Recupero: 1′, 3′.

SUDTIROL-MONZA 0-3 – SÜDTIROL (3-5-2): Nardi 5 (1’st Ravaglia 5); Ierardi 5, Pasqualoni 5, Vinetot 5; Tait 5 (22’st Oneto 5.5), Antezza 5.5, Berardocco 5.5 (40’st Proietto sv), Morosini 5, Mattioli 5.5 (7’st Fabbri 6); De Cenco 5 (7’st Romero), Lunetta 5. In panchina: Gentile, Casale, Della Giovanna, Turchetta, Mlakar, De Rose. Allenatore: Zanetti. MONZA (3-5-2): Guarna 6; Negro 6, Scaglia 6, Marconi 6; Bearzotti 6, Palazzi 7 (20’st Lora 6), Di Paola 6, D’Errico 7 (31’st Fossati 7), Tentardini 6 (38’st Otele’ sv); Reginaldo 6.5 (38’st Tomaselli sv), Ceccarelli 6.5 (20’st Chirico’ 6). In panchina: Sommariva, Di Mango, Anastasio, De Santis, Brighenti, Marchi. Allenatore: Brocchi. ARBITRO: Rossetti di Ancona 6. RETI: 28’pt Palazzi, 34’pt D’Errico, 34’st Fossati. NOTE: cielo coperto, pomeriggio ventoso, temperatura autunnale. Ammoniti: Palazzi, Marconi, Ierardi. Recuperi: 0′; 3’st.

TERAMO-TERNANA 0-0 – TERAMO (4-3-1-2): Pacini 6; Altobelli 5.5, Caidi 5.5 (5’st Piacentini), Polak 5.5, Fiordaliso 5.5; Ventola 5.5, Proietti 5.5, De Grazia 5.5; Cappa 5.5 (10’st Zecca); Sparacello 6, Infantino 6. In panchina: Lewandowski, D’Aniello, Celentano, Spinozzi, Armeno, Pezone, Bregasi, Ragozzo. Allenatore: Maurizi 6. TERNANA(4-3-3): Iannarilli 6; Fazio 5.5, Russo 5.5, Bergamelli 5.5, Giraudo 5.5 (15’st Defendi); Paghera 5.5, Palumbo 5.5, Pobega 5.5; Furlan 5.5 (15’st Bifulco), Nicastro 5.5 (35’st Boateng), Marilungo 5.5 (35’st Vantaggiato). In panchina: Vitali, Gagno, Diakite’, Callegari, Castiglia, Frediani, Rivas, Mazzarani. Allenatore:Gallo 6. ARBITRO: Lorenzin di Castelfranco Veneto 6. NOTE: pomeriggio soleggiato ma ventoso. Ammoniti: Marilungo, Proietti, Pobega, Palumbo, Fazio, Defendi. Angoli: 1-0. Recupero: 2′, 4′.

BISCEGLIE-CAVESE 4-3 – BISCEGLIE (4-3-3): Cerofolini 5 (11′ pt Vassallo 5); Calandra 5, Markic 6, Zigrossi 6, Mastrilli 5; Triarico 5, Giacomarro 6.5, Risolo 6; Djoulou 6.5, Scalzone 8, Cuppone 7 (49′ st Camporeale sv). In panchina.: Addario, Bottalico, Dellino, Parlati, Jovanovic, Camporeale, Longo, Casella, Bangu, Cuomo. Allenatore: Vanoli 7. CAVESE (4-3-3): De Brasi 5; Palomeque 5, Manetta 5, Bacchetti 5, Filippini 5 (10′ st Magrassi 6); Tumbarello 6.5, Migliorini 6, Favasuli 6 (40′ st De Rosa sv); Rosafio 7, Fella 7 (10′ st Ferrara 6), Sainz Maza 7 (26′ st Silvestri A 6). In panchina: Bisogno, Silvestri, Buda, Logoluso, Castagna, Agate, Nunziante, Flores Heatley, Dibari. Allenatore: Modica 6. ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5. RETI: 1’pt 6’st e 37′ st Scalzone, 2’pt Cuppone, 5′ pt Fella, 9′ pt Sainz Maza, 14′ st Rosafio. NOTE: giornata fredda, spettatori 1000 (500 ospiti). Ammoniti: Triarico, Ferrara. Angoli: 6-3. Recupero: 3′; 7′.

CATANIA-RIETI 1-1 – CATANIA (4-3-3): Pisseri 5.5; Calapai 6, Aya 6, Esposito 6, Marchese 6.5 (9′ st Brodic 6) ; Biagianti 7 (25′ st Bucolo 6), Lodi 7.5, Llama 6.5 (17′ st Valeau 6); Sarno 6.5, Curiale 5.5 (9′ st Marotta 6), Manneh 6 (25′ st Di Piazza 6). In panchina: Bardini, Loviric, Carriero, Liguori, Distefano, Pecorino, Mujkic. Allenatore: Novellino 6.5 RIETI (3-5-2): Marcone 6; Mattia 6, Scardala 5.5 (1′ st Gigli 6), Delli Carri 5.5 (1′ st Zanchi 6); Brumat 6 (36 st Gualteri sv), Marchi 6, Garofalo 6, Carpani 6; De Vito 6, Cernigoi 6.5 (20′ st Svidercoschi 6), Tommasone 5.5 (1′ pt Maistro 6). In panchina: Costa, Tiraferri, Cericola, Criscuolo, Palma, Corinti, Venancio. Allenatore: Capuano 6. ARBITRO: Carrione di Castellamare di Stabia 6. RETI: 22′ pt Lodi (rig), 30′ pt Cernigoi (rig); NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in condizioni non ottimali. Ammoniti: Biagianti, Carpani, Llama. Angoli: 5-2. Recupero: 0′, 3′

CATANZARO-TRAPANI 6-3 – CATANZARO (4-3-3) Furlan 6; Celiento 6, Riggio 5, Figliomeni 5.5(38’st Nikolopoulos sv), Nicoletti 5 (17’st Favalli 6); Iuliano 8(38’st Cristiano sv), De Risio 7, Maita 7.5, Giannone 6 (23’st D’Ursi 7), Bianchimano 7 (23’st Pambianchi 6), Fischnaller 7. In panchina: Elezaj, Ciccone, Signorini, Lame, Mittica, Posocco. Allenatore: Auteri 7. TRAPANI (4-3-3) Ferrara 5; Scrugli 5 (1’st Garufo 6), Mule’ 5, Franco 5, Ramos 6; Girasole 6, Tolomello 5(11’st D’Angelo 5.5), Toscano 7; Fedato 6, Evacuo 6.5 (1’st Dambros 5.5), Golfo 7. In panchina: Dini, Cavalli, Da Silva, Scognamillo, Ferretti, Costa Ferreira, Corapi, Lomolino. Allenatore: Italiano 5. ARBITRO Paterna di Teramo 6. RETI: 4’pt e 10’pt Golfo, 7’pt Fischnaller, 8’pt Evacuo, 36’pt Iuliano, 39’pt Maita, 41’pt Bianchimano, 13’st Celiento, 30’st D’Ursi. NOTE Pomeriggio nuvoloso . Terreno leggermente allentato. Paganti 3.417, abbonati 1.481, incasso di 23.845 euro. Ammoniti Ramos, Scrugli, De Risio, Favalli. Angoli 5′ 2′.

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-2 – JUVE STABIA (4-3-3) Venditti 5.5 (43′ st Esposito sv); Schiavi 6, Troest 6, Dumancic 5.5 (1′ st Mezavilla 6.5), Germoni 6 (37′ st Ferrazzo sv); Lionetti 6, Vicente 6 (17′ st Elia 6), Viola 6.5 (1′ st Castellano 6); Di Roberto 5.5, Torromino 5.5, Sinani 5.5. In panchina: Calo’, Melara, El Ouazni, Paponi, Marzorati, Mastalli, Vitiello. Allenatore: Caserta 5.5. VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-1-2) Saloni 6; Pino 6.5, Cason 6.5 (43′ st Marino sv), Tiritiello 6 (37′ st Monaco sv), Caporale 5.5; Zenuni 6, Tchetchoua 6.5 (43′ st Miccoli sv), Nunzella 6; Mastropietro 6.5; Sarao 5.5 (37′ st Albertini sv), Puntoriere 7 (27′ pt Cavaliere 6). In panchina Nordi, De Luca, Partipilo, Sirri. Allenatore: Trocini 6. ARBITRO: Moriconi di Roma due 6. RETI: 14′ pt Puntoriere, 16′ pt Pino, 20′ pt Viola (rig). NOTE: spettatori circa 6000, incasso non comunicato. Ammoniti: Caporale, Lionetti, Mastropietro. Angoli: 8-1 per la Juve Stabia. Recupero: 0′, 5′.

MONOPOLI-SIRACUSA 4-1 – MONOPOLI (3-5-2): Pissardo 6 (9′ st Crisanto 6); Ferrara 6.5, De Franco 6.5 (1′ st Cavallari 6), Gatti 6.5; Fabris 7, Paolucci 7.5 (1′ st Montinaro 6.5), Scoppa 7, Maimone 7, Donnarumma 7; Mangni 7 (1′ st Mariano 6), Gerardi 6.5 (17′ st Salvemini 6). In panchina:, Guido, Mercadante, Sanzone, Bastrini, Mangione, Sounas, Rota. Allenatore: Scienza 8. SIRACUSA (4-4-2): D’Alessandro 5; Boncaldo 5 (23′ st Ortisi 5.5), Bruno 5, Bertolo 5, Lombardo 5.5; Souare’ 5 (29′ st’ Nania sv), Mustacciolo 5 (1′ st Ott Vale 5.5), Palermo 6, Guerci 5 (1′ st Russini 6); Cognigni 5.5 (23′ st Catania 6), Vazquez 5.5. In panchina: Crispino, Del Col, Di Sabatino, Tuninetti, D’Arrigo, Barcio. Allenatore: Raciti 5.5. ARBITRO: Curti di Milano 7. RETI: 2′ pt e 18′ pt Paolucci, 4′ pt Mangni, 40′ pt Donnarumma, 30′ st Catania. NOTE: spettatori totali 1055 di cui 4 da Siracusa. Ammoniti: Ferrara. Angoli: 5-3. Recupero: 0′, 3′.

PAGANESE-VITERBESE 1-0 – PAGANESE (3-5-2): Santopadre sv;, Tazza 6, Piana 6, Stendardo 6; Navas 5.5 (40′ st Gifford sv), Capece 5 (36′ st Nacci sv), Fornito 6.5, Perri 6 (1′ st Della Corte 6), Scarpa 6 (19′ st Della Morte); Cesaretti 5 (42′ st Acampora sv), Parigi 6.5 (36′ st Alberti sv) In panchina: Galli, Sapone, Carotenuto, Diop, Gori, Schiavino Allenatore: Erra. VITERBESE (5-3-2): Forte 7.5 (42′ st Bertollini sv); Del Prete 6, Sparandeo 6, Coda 6 (33′ st Sini sv), Milillo 6, Coppola 6; Ricci 6, Canestrelli 6 (1′ st Menghi 6) Capparella 6 (16′ st Vari 6); Molinaro 6, Bismark 6. In panchina Atanasov, Rinaldi, Vandeputte, Polidori, Pacilli, Luppi, Damiani, Tsonev. Allenatore: Rigoli. ARBITRO: Ricci di Firenze 6.5. RETI: 15′ st Parigi. NOTE: spettatori: 300 circa di cui 25 provenienti da Viterbo. Ammoniti: Coda, Fornito, Navas, Della Morte. Angoli: 7-2. Recupero 0′, 4′.

POTENZA-VIBONESE 1-0 – POTENZA (3-4-3): Ioime 6; Panico 6.5, Giosa 6.5, Sales 6.5; Guaita 6 (36′ st Longo sv), Emerson 6, Matera 6 (25′ st Piccinni 5.5), Coppola 6.5, Bacio Terracino 7 (45′ st Modugno sv), Murano 5.5, (25′ st Lescano 5.5), Ricci 6 (45′ st Di Somma sv). In panchina: Breza, Mazzoleni, Matino, Detori, Sepe, Genchi. Allenatore: Raffaele 6.5 VIBONESE (4-3-2-1): Zaccagno 6.5; Tito 6.5, Silvestri 6, Altobello 6, Ciotti 5 (15′ st Franchino 5.5), Donnarumma 5 (40′ st D’Agostino sv), Rezzi 5 (1′ st Raso 6), Scaccabarozzi 6, Taurino sv (33′ pt Filogamo 6), Melillo 5 (40′ st Buonocore sv), Bubas 5. In panchina: Mengoni, Malberti, Obodo, Allegretti, Camilleri, Collodel, Maciucca. Allenatore: Orlandi 5. ARBITRO: Giordano di Novara 6. RETI: 45′ pt Bacio Terracino. NOTE: giornata fredda, spettatori 2000. Ammoniti: Giosa, Murano, Lescano, Donnarumma. Angoli: 3-0. Recupero: 2′; 4′.

SICULA LEONZIO-CASERTANA 0-3 – SICULA LEONZIO (4-3-3): Polverino 5; De Rossi 5 (21′ st Gammone 5.5), Laezza 5.5, Petta 5 Milesi 5; D’Angelo 5.5 (16′ st Dubickas 6), Megelaitis 5.5, D’Amico 5.5 (16′ st Esposito 6); Rossetti 6 (24′ st Talarico 6), Miracoli 6, Vitale 5.5 (21′ st Russo). In panchina: Pane, Aquilanti, Giunta, Cozza, Palermo, Marano, Maugeri. Allenatore: V. Torrente 5.5. CASERTANA (3-5-1-1): Adamonis 6.5; Rainone 7, Pascali 6.5, Lorenzini 6.5; Blondett 6, Santoro 6, D’Angelo 7, Matese 6.5, Vacca 6; Pinna 6 (29′ st Gonzalez sv); Padovan 6 (13′ st Zito sv, 35′ st Zaccaro sv). In panchina: Zivkovic, Ciriello, Mancino, Gonzalez, Genovese, Moccia, Leonetti. Allenatore: Pochesci 7. ARBITRO: Fontani di Siena 6. RETI:: 4′ pt e 44′ pt D’Angelo, 28′ st Rainone. NOTE: spettatori 800 circa. Nessun ammonito. Angoli: 3-4. Recupero: 1′, 3′.