Tentato furto in casa Imbriani: le dure dichiarazioni di Mastella

“Ci sono nelle cronache ladri gentiluomini e ladri farabutti che non rispettano la memoria delle persone”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos di Clemente Mastella, dopo la notizia di un tentato furto in casa dell’ex capitano e allenatore del Benevento calcio Carmelo Imbriani a San Giovanni di Ceppaloni. “In questo caso i ladri farabutti hanno fatto danni, ma non come loro immaginavano di produrre. Tutto questo fa ritornare alla memoria le gesta sportive di un giovane, peraltro mio nipote, fatte con semplicità e con umiltà, il cui apprezzamento va oltre i confini dell’Italia”.

“Dedicare questo suo pensiero e legarlo alla recente inaugurazione di un campo di calcio in Tanzania legato alla sua memoria ripaga di questa amarezza per un atteggiamento di ladri che spero vangano arrestati il più presto possibile”. A gennaio scorso furto anche nella villa di Mastella a Ceppaloni. “La cosa grave – conclude Mastella – è che continua nel paese, perchè è capitato anche a me, questo itinerario di furti che lascia preoccupata la mia gente”.