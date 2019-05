Sta per andare in archivio una stagione ottima in casa Torino, il club granata si è rilanciato dopo un campionato strepitoso ed adesso ha intenzione di alzare l’asticella per il futuro. Le ultime ore sono state comunque movimentate con le dimissioni di Petrachi, il club adesso sta valutando tutte le mosse. Per il sostituto come riporta ‘TuttoSport’ è stato scelto Massimo Bava, al suo fianco ci sarà Emiliano Moretti, il calciatore ha annuncio infatti il ritiro dal calcio giocato. Bava abbandonerà il ruolo di capo del vivaio granata per dedicarsi al 100% alla prima squadra. E già sta pensando alle mosse in chiave mercato, è riuscito in passato a valorizzare giovani talenti, adesso il lavorò sarà ben più difficile ma anche più stimolante.