Torino-Lazio 3-1, le pagelle di CalcioWeb: il saluto a Moretti [FOTO]

Torino-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il campionato per Torino e Lazio, stagione molto importante che chiude una grande stagione con la vittoria davanti al pubblico amico, sconfitta per la squadra di Simone Inzaghi che si consola con la vittoria della Coppa Italia, finisce 3-1 con le reti di Iago, Lukic e De Silvestri, per la Lazio non basta Immobile. In alto la fotogallery.

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 6.5 (dall’84’ Moretti s.v.), Nkoulou 6, Bremer 6.5 (dal 79′ Rincon s.v.); De Silvestri 6.5, Meité 6.5, Lukic 7, Baselli 6, Aina 6.5; Iago Falque 7 (dal 69′ Zaza 5.5), Belotti 6.

Lazio (3-5-1-1): Proto 5.5; Bastos 6, Acerbi 5.5, Radu 5.5 (dall’82’ Capanni s.v.); Romulo 5.5, Parolo 6, Badelj 5.5, Jordao 6 (dal 58′ Durmisi 6), Lulic 5; Cataldi 6; Immobile 6.5. All.Inzaghi