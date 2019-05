Torino, il commovente saluto di Moretti: “Grazie a tutti, inizia una nuova vita da dirigente “

Emiliano Moretti, difensore e capitano del Torino, che oggi ha giocato la sua ultima partita da calciatore, ha salutato i tifosi ai microfoni di Sky Sport: “Quello che ho provato oggi è stato qualcosa di incredibile, non ci sono tante parole oltre un grande grazie per questa gente che mi ha dato qualcosa che non dimenticherò mai”. “Quando sono entrato, mi sentivo come un bambino all’esordio. Mi tremavano le gambe ed è un bene aver giocato poco. Ringrazio tutti i compagni che mi hanno dato tanto”, ha aggiunto Moretti. “Ora inizia una nuova carriera, quella di dirigente sempre nel Torino. Devo ringraziare il presidente Cairo che mi darà questa possibilità, so che si riparte da zero e che tutto quello che si è fatto finora riguardava il calcio giocato. Ora ci si butta in una nuova esperienza, una nuova vita. Si riparte con umiltà, dedizione, studiando per fare le cose serie”, ha concluso Moretti.