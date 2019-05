Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Sensi nel trio offensivo

Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: l’anticipo domenicale delle 12.30 di questa 36^ giornata di Serie A è quello tra Torino e Sassuolo. Granata obbligati a vincere per stare al passo delle altre, ma soprattutto per rispondere ai successi di ieri di Atalanta, Lazio e Milan. Sassuolo ormai fuori da ogni obiettivo. Formazioni: modulo base e titolari per Mazzarri; diversi cambi per De Zerbi, tra cui un insolito tridente offensivo che vede Sensi esterno.

Torino (3-5-2): Sirigu; Moretti, Nkolou, Izzo; Ansaldi, Baselli, Lukic, Meite, De Silvestri; Berenguer, Belotti.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic, Boga