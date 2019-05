Torneo della Pace – Cristiana Capotondi, Vicepresidente Lega Pro, alla Rappresentativa Under 16: “siamo orgogliosi di voi”

È stata la vittoria dello sport, della pace e i ragazzi di Lega Pro hanno fatto una esperienza meravigliosa, hanno giocato benissimo e sono stati messaggeri di pace. Sono gli ambasciatori della Lega dei giovani. È stata la prima sconfitta della Rappresentativa Under 16 Lega Pro al Trofeo della Pace in Umbria dopo 4 vittorie consecutive, ma questo passa in secondo piano. Gli azzurrini di Mr. Arrigoni sono stati superati 2-0 dai pari età della Serie B, complimenti ai ragazzi della serie B, siamo amici e percorriamo la stessa strada. Al termine del match, i giocatori della Rappresentativa della Lega Pro hanno ricevuto i complimenti di Cristiana Capotondi, Vicepresidente Lega Pro.

“Siamo orgogliosi di voi- ha detto Cristiana Capotondi- per la determinazione e la passione con cui avete affrontato la competizione. Il Torneo della Pace e’ stata per voi una grande opportunità e non rappresenta solo una tappa di un percorso di crescita tecnica, ma e’ stata anche un confronto all’insegna del fair play”.