Tragedia nel mondo del calcio: arresto cardiaco, muore un arbitro [DETTAGLI]

Calcio sotto shock: nelle ultime ore è arrivata la notizia di un arresto cardiaco in campo per un arbitro boliviano. Il match di seconda divisione tra Always Ready e Oriente Petrolero (5-0), è stato funestato ieri dal dramma. Victor Hugo Hurtado, arbitro 32enne dell’incontro, è morto a causa di due arresti cardiaci, uno dei quali avvenuto in pieno gioco, al secondo minuto della ripresa. Tornato stanco nello spogliatoio all’intervallo, il direttore di gara è crollato sul prato poco dopo l’inizio del secondo tempo. Soccorso tempestivamente e rianimato sul posto, il cuore di Hurtado ha smesso di battere definitivamente al suo arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale Holande’s di El Alto, a più di 4000 metri sul livello del mare.