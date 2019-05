L’Udinese attende la Spal: “Pensiamo a noi e al… Cagliari”

Match importantissimo in chiave salvezza, domani, per l’Udinese, che riceve alla Dacia Arena la Spal già salva. Fare punti per evitare che l’Empoli possa avvicinarsi ancora. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, questi i punti affrontati dal tecnico bianconero Igor Tudor.

“E’ una gara fondamentale, non si può sbagliare. Finiamo questo weekend, facciamo una buona gara e prendiamo questi tre punti. C’è anche il Cagliari, perché quando mancano due-tre partite alla fine conta tutto, anche i risultati degli altri, chi affronti. Mi concentro sulla nostra prestazione. Se si fa bene, si raccolgono punti, le motivazioni dovranno essere a mille. Se uno non capisce l’importanza di questa gara c’è qualcosa che non quadra. Penso di avere giocatori intelligenti e anche con esperienza. Ho visto bene i ragazzi. Tranquilli e tesi il giusto, conosciamo i nostri pregi e difetti, speriamo che domani si facciano vedere i nostri pregi più dei nostri difetti“.

“La Spal? Fa bene da anni, con un allenatore bravo, preparato. Gioca un 3-5-2 interessante, con buoni giocatori. Quando sono arrivato sapevo che il calendario era molto difficile ma ero anche consapevole che questa squadra aveva delle qualità da far emergere. Finora abbiamo fatto quello che dovevamo ma sappiamo che non facendo bene domani si comprometterebbe tutto il lavoro svolto finora. D’Alessandro? Si è allenato bene“.