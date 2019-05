Udinese-Spal, spettacolo bianconero trascinato da un grande Okaka [VIDEO]

Spettacolo Udinese nei primi 45 minuti per il match della 37^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Tudor adesso ipoteca sempre di più la vittoria. Il grande mattatore è stato sicuramente Stefano Okaka, autore di una doppietta di testa, due gol molto simili. Ad aprire le marcature era stato il difensore Samir con un altro colpo di testa. L’Udinese in scioltezza, Spal in grande difficoltà. In basso ecco il video dello spettacolo bianconero.