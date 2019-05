Udinese, Tudor: “De Paul in lacrime al fischio finale? Non l’ho visto. Se andrà via…”

Vittoria pesante e preziosa. L’Udinese batte la Spal per 3-2 e si avvicina alla salvezza. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico dei friulani Igor Tudor:”De Paul in lacrime dopo il fischio finale? Non l’ho visto. E’ un ragazzo che ha un’ottima mentalità e se andrà via per noi non sarà facile“.

“Se andrà via? Sono domande da fare alla dirigenza, è sicuramente un giocatore pronto. Venti dei quaranta punti portano la sua firma, con gol o assist, è stato fondamentale. Ma comunque sono sicuro che l’Udinese per il prossimo anno farà una squadra forte. Speriamo in risultati a nostro favore tra Genoa ed Empoli. Oggi era importante fare punti e abbiamo sofferto abbastanza ma queste partite son sempre difficili. Lavorare con la palla è un qualcosa che mi piace tanto. Ci vuole del tempo per fare un calcio più bello con la giusta qualità. Io sono venuto qui per salvarci e spero di avercela fatta. Futuro? Sono tranquillissimo e contento del lavoro, vedremo a fine stagione cosa succederà“.