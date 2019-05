Ufficiale, Griezmann lascia l’Atletico Madrid: il Barcellona paga la clausola

Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata, l’attaccante Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sui profili social del club spagnolo. “Griezmann ha comunicato al’Atletico Madrid che non sara’ un giocatore biancorosso la prossima stagione”. Sempre attraverso il profilo twitter del club le parole del calciatore: “Dopo aver parlato con il club, voglio parlare con voi per annunciare la decisione di andar via – dice Griezmann in un video – ho voglia di affrontare nuove sfide, questo e’ il club che mi ha dato i primi trofei e ho ricevuto tantissimo affetto da parte vostra. Sono stati cinque anni incredibili. Grazie per tutto vi porto nel mio cuore”. Il futuro sarà ancora in Spagna, il Barcellona infatti è intenzionato a pagare la clausola rescissoria.