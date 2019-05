Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Atalanta a un passo dalla Champions. Le quote di Sisal Matchpoint

A 90 minuti dalla fine del campionato, fiato sospeso per Inter,

Atalanta, Milan e Roma per due posti Champions, e per Fiorentina, Genoa ed Empoli, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che

potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro tra Inter ed Empoli, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti all’ultima giornata dopo aver perso con il Napoli, l’Empoli invece, che sembrava spacciato, ha vinto le ultime 3 restando in corsa per la salvezza. Il pronostico è impietoso con i toscani, secondo gli analisti di Sisal Matchpoint sono nettamente favoriti i nerazzurri, a 1.40, il miracolo empolese vale 6.50, il pareggio è a 5.00. Per l’ultima giornata di campionato su Sisal Matchpoint si può puntare sulle nuove scommesse speciali “Doppio Tempo”: in esclusiva, ad esempio, la scommessa sull’Arbitro che consulta il monitor VAR in entrambi i tempi, opzione proposta a 9.00 in Inter – Empoli – oppure su un assist di un giocatore in entrambi i tempi, altra esclusiva. Vicinissima alla Champions l’Atalanta che, dopo il pareggio con la Juventus, ha fatto il passo probabilmente decisivo per l’Europa dei big. Serve l’ultimo sforzo con il Sassuolo e la vittoria dei nerazzurri sembra scontata, a 1.20, a ben 12 volte la posta il successo degli emiliani, anche un punto potrebbe bastare, a 6.50. Chi spera in un passo falso degli uomini

di Gasperini – o dell’Inter – è il Milan. Anche vincendo infatti, i rossoneri non parteciperebbero alla prossima Champions in caso di vittoria delle avversarie. Il match con la Spal intanto, sembra una formalità, a 1.44, contro il 6.00 dei padroni di casa e il 4.75 del pareggio. Piatek è tornato al gol con il Frosinone e potrebbe essere ancora decisivo in un momento clou: nelle Doppio Tempo la rete del polacco in entrambi i tempi è un’idea a 7.50. Poche le chance della Roma, che dopo il pareggio con il Sassuolo ha gettato via le ultime speranze per centrare il quarto posto. I giallorossi sono favoriti a 1.20 con il Parma, ormai salvo, e vincente a 12.00, ma la gara dell’Olimpico sarà ricordata soprattutto perché sarà l’ultima di De Rossi, bandiera giallorossa. Sisal Matchpoint dedica all’addio di De Rossi una sezione di scommesse speciali: si può puntare sul gol di testa del giallorosso, a 12.00, da calcio di rigore, a 4.00, oppure sulla sua espulsione, offerta a 50.00. Altro incrocio pericolosissimo è quello del Franchi tra la Fiorentina e il Genoa, che proprio all’ultima giornata si giocano la salvezza. Incredibile a dirsi per la viola, protagonista di un girone di andata decisamente tranquillo a metà classifica, ma che con Montella in panchina ha fatto solo un punto. Male anche il Genoa incapace di vincere da oltre 2 mesi. Se all’Empoli riuscirà l’impresa a San Siro, Fiorentina-Genoa diventerebbe uno spareggio a tutti gli effetti: gara thrilling, con le quote a favore dei toscani a 2.50, non lontani i grifoni, a 4.00, il pareggio è a 2.40. Gli scommettitori hanno scelto il pareggio, il 66% ha infatti puntato sulla X nel match.