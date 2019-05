L’uomo del giorno – Buon compleanno Angelo Ogbonna, da granata a bianconero

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Angelo Ogbonna. Il calciatore adesso si trova al West Ham ma il futuro potrebbe essere nuovamente in Italia, si preannuncia infatti il ritorno nel campionato italiano. Arriva in Serie A con la maglia del Torino e si mette subito in mostra come uno dei migliori difensori. Poi cambia maglia ma rimane sempre a Torino, è la Juventus la squadra che mette sotto contratto Ogbonna. Esperienza altalenante per il difensore, poi l’esperienza in Premier League con la maglia del West Ham che adesso potrebbe essere giunta al capolinea. Presenze anche con la Nazionale.