L’uomo del giorno, Darìo Benedetto: possibile colpo della Roma

Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Darìo Benedetto, attaccante del Boca Juniors. Nato il 17 maggio 1990, l’argentino compie oggi 29 anni. Adolescenza non facile quella di Benedetto, che vide morire la madre quando aveva solo 12 anni e giocava nelle giovanili dell’Independiente. Smise di giocare per 4 anni, salvo poi ricominciare con un provino per l’Arsenal de Sarandì. Il provino andò bene e nel 2008 arrivò l’esordio in prima squadra, ironia del destino contro il Boca Juniors (squadra tifata sin da bambino). Qui gioca più da rifinitore che da bomber. Va in Messico dove, prima con il Tijuana e poi con il Club America trova la consacrazione con 49 reti in 3 anni e due Champions League del Centro e Nord America (CONCACAF). Il Pipa (questo il suo soprannome) nell’estate del 2016 Benedetto corona il suo sogno. Arriva la firma con il Boca Juniors. A settembre del 2016 riesce in un’impresa: segnare tre gol alla “Bombonera”, l’ultimo a riuscirci era stato Martin Palermo. Con la maglia Xeneizes Benedetto conquista la nazionale argentina, ma per un infortunio gravissimo al ginocchio gli preclude la possibilità di partecipare ai Mondiali di Russia del 2018. Ora Benedetto è tornato e la Roma ha rimesso gli occhi su di lui per la sostituzione di Edin Dzeko. In basso il VIDEO del gol nella finale di Copa Libertadores contro il River Plate.