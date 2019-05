“L’uomo del giorno” George Best, 73 anni fa nasceva il quinto Beatle: un talento purissimo rovinato dagli eccessi

Avete mai visto una città che ha dato il nome del suo aeroporto a un calciatore? Ce ne sono due: quello di Madeira (intitolato a Cristiano Ronaldo nel 2016) e quello di Belfast (Nord Irlanda) dedicato a George Best. Irriverente e contemporaneo, irresistibile, questo era George Best. Ha vissuto la parabola dei più grandi: vertiginosa e con il destino segnato; è stato ricco, famoso e pieno di donne. Celebri la sue frasi “Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l’ho sperperato” o “Nel 1969 ho dato un taglio a donne e alcool. Sono stati i venti minuti peggiori della mia vita”. Basterebbe forse questo per presentare questo calciatore, un genio ribelle che aveva talento da buttare e l’ha buttato. Ma non è abbastanza. Battezzato “Il quinto Beatle“, Best può essere considerato il primo calciatore pop, un’icona per la sua generazione. Talento meraviglioso non sempre messo in mostra ma che, nonostante gli eccessi, gli ha permesso di vincere la Coppa dei Campioni e il Pallone d’Oro nel 1968. Nella sua avventura più importante, quella con il Manchester United, segnò 181 reti in 473 partite. Una vita al limite delle possibilità che nel 2005 gli presentò il conto. Best morì infatti di cirrosi epatica. Le sue ultime parole si dice siano state: “Se anche uno di quelli che mi hanno visto giocare mi riterrà il più grande di sempre, allora non avrò vissuto invano. Non morite come me”. Per Sir Alex Ferguson è stato così, George Best è stato il più forte di tutti i tempi. Con tutto il rispetto, l’affermazione di Ferguson sembra davvero esagerata, ma sicuramente il “Quinto Beatle”, genio e sregolatezza è stato uno dei più grandi di sempre. Di lui rimane il ricordo, le sue frasi storiche e quel coro che si ripete nell’Irlanda del Nord e all’Old Trafford come un mantra: “Because Maradona good, Pelè better, but George… Best“. (Perché Maradona è bravo, Pelè è meglio, ma George… è il migliore).