L’uomo del giorno, Marco Reus: il piccolo mago compie 30 anni

Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund che compie 30 anni. Nasce il 31 maggio 1989 a Dortmund ma, dopo le giovanili in vari club tedeschi, inizia a giocare a grandi livelli con il Borussia Monchengladbach. Inizia, seppur ancora giovane e acerbo, a mostrare il suo talento e a ritagliarsi spazi importanti. A 21 anni arriva la sua consacrazione con 11 reti in 34 presenze agendo da punta esterna. Per Reus inizia un periodo d’oro con la convocazione nell’Under 21 tedesca e nella Nazionale maggiore con Loew. Nei suoi anni al Borussia Monchengladbach, i tifosi gli affibbiano il soprannome di Piccolo Mago. Nel gennaio del 2012 viene acquistato dal Borussia Dortmund per 17,5 milioni. Con la maglia giallo-nera ha giocato 148 partite segnando 79 gol. Nel corso degli anni ha agito da esterno d’attacco, da trequartista e da prima punta, dimostrando sempre grande duttilità e talento. Giocatore sfortunatissimo, Reus ha subito diversi gravi infortuni in carriera che ne hanno precluso un’esplosione ancor più roboante. I compagni dicono di lui che abbia una passione per i tatuaggi e sia molto scaramantico, tant’è che si infila sempre la calza, il parastinco e la scarpa destra per primi ed entra in campo sempre con il piede sinistro.