L’uomo del giorno – Alexandre Lacazette, un attaccante “a tutto campo”

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Alexandre Lacazette, che compie 28 anni. L’attaccante dell’Arsenal è stato giustiziere del Napoli qualche settimana fa in occasione dei quarti di finale di Europa League. Una sua rete al San Paolo al ritorno, infatti, ha chiuso i giochi relativi alla qualificazione dopo il 2-0 di Londra. Ora, con i Gunners, Lacazette è in finale della competizione e si giocherà la vittoria contro il Chelsea di Sarri.

Il calciatore francese, tra le sue migliori caratteristiche, possiede quella della duttilità. E’ un vero e proprio jolly d’attacco capace di poter coprire ogni posizione: trequartista, esterno o prima punta. La sua carriera è quasi interamente al Lione. Dal 2003 al 2008 alle giovanili, poi due anni nella squadra 2 e, dal 2010 al 2017, interamente in prima squadra, dove raggiunge il traguardo dei 100 gol in 203 presenze. Da due anni è all’Arsenal, con cui ha messo a segno 27 reti in 63 presenze costituendo una coppia importante con Aubameyang.