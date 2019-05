L’uomo del giorno – Massimo Moratti, il presidente del… “Triplete”

L’uomo del giorno di oggi è Massimo Moratti, che compie 74 anni. Personaggio legato all’Inter, è stato presidente dei nerazzurri dal 18 febbraio 1995 al 19 gennaio 2004 e dal 6 settembre 2006 al 15 novembre 2013.

Nel primo periodo, pochi i trofei vinti dalla squadra nerazzurra nonostante i tantissimi sforzi economici e alcuni grandi colpi di mercato. Tra tutti, quello del Fenomeno Ronaldo, sbarcato a Milano nel 1997 ma protagonista “a sprazzi” per via dei numerosi infortuni. Ma è tra coloro che ha condotto Moratti al suo primo trofeo all’Inter: la Coppa Uefa 1997-1998. Il secondo periodo è decisamente molto più vincente. Con l’era Mancini arrivano i primi scudetti e il dominio in Italia, con l’approdo di Mourinho i nerazzurri raggiungono uno storico “Triplete”. La stagione 2009-2010 è la migliore di Moratti, la sua squadra vince infatti campionato, Coppa Italia e Champions League. Tre anni dopo lascia la presidenza dell’Inter.