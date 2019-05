L’uomo del giorno – Rodrigo De Paul, gli occhi delle big per il talento argentino

L’uomo del giorno di oggi è Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese che compie 25 anni. Quasi conclusa la sua terza stagione al Friuli, la più proficua e che per questo ha attirato le attenzioni delle big.

Ma la sua carriera inizia in patria, dieci anni alle giovanili del Racing Avellaneda (dal 2002 al 2012) prima dell’approdo in prima squadra con i biancazzurri, fino al 2014. Poi il passaggio in Europa, in Spagna. Altre due stagioni al Valencia con la parentesi argentina (ritorno al club d’origine). Infine, come detto, l’arrivo in Italia e all’Udinese, con un bottino di 17 reti in 107 presenze. Quest’anno, gli occhi puntati di qualche big per lui, già dal mercato di gennaio. L’impressione quindi è che, dopo aver condotto i friulani alla salvezza, possa avvenire il meritato salto di qualità.