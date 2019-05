Tanti auguri a…Urbano Cairo, il presidente del Torino compie 62 anni

Non solo Mandzukic a festeggiare il compleanno oggi. Torta e candeline anche nella metà granata di Torino. Compie 62 anni il presidente Urbano Cairo. E’ impegnato nel mondo dell’editoria da oltre 30 anni, prima con Publitalia ’80 e poi con Cairo Editore (della quale è fondatore). Dal 2013 è proprietario anche di La7. Cairo è anche proprietario del Torino dal 2005. Già nel primo anno di presidenza conquista la promozione in Serie A. Nel 2014 il Torino torna in Europa, disputando un’ottima campagna e venendo sconfitto solo agli ottavi di finale dallo Zenit. Sotto la sua gestione il Torino ha fatto un salto di qualità e negli ultimi anni ha raggiunto importanti piazzamenti, anche se non sono mancate le critiche. Cairo è stato spesso accusato di avere il braccino corto e di non spendere abbastanza sul mercato. Ma negli anni ha dimostrato, con la preziosa collaborazione del ds Gianluca Petrachi, di saper ottenere i risultati con una gestione oculata delle risorse. Nell’ultima stagione, il suo Torino non è riuscito a centrare l’Europa, pur essendo stato in corsa addirittura per la Champions per diverse settimane. Famosa quest’anno la litigata a Tiki Taka tra Cairo e Giuseppe Cruciani.