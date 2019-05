Uruguay, la lista dei convocati per la Coppa America: ci sono 4 italiani

Si avvicina la Coppa America, si candida ad essere protagonista l’Uruguay, Oscar Tabarez ha ufficializzato la lista dei convocati, dopo una prima selezioni sono stati esclusi dalla lista Gaston Silva e Mathias Suarez, presenti quattro ‘italiani’: si tratta degli juventini Caceres e Bentancur, del milanista Laxalt e dell’interista Vecino. L’Uruguay venerdi’ 7 giugno disputerà un’amichevole contro il Panama. Il debutto in Coppa America è previsto per il 16 contro l’Ecuador, il 20 affronterà il Giappone e il 24 i campioni in carica del Cile. Questa la lista dei 23: Portieri: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Campana (Independiente), Martin Silva (Libertad). Difensori: Diego Godin (Atletico Madrid), Jose’ María Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lisbona), Martin Caceres (Juventus), Marcelo Saracchi (Lipsia), Diego Laxalt (Milan), Giovanni Gonzalez (Penarol). Centrocampisti: Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Arsenal), Nahitan Nandez (Boca Juniors), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Gaston Pereiro (PSV Eindhoven). Attaccanti: Luis Suarez (Barcellona), Edinson Cavani (PSG), Cristhian Stuani (Girona), Maxi Gomez (Celta Vigo), Jonathan Rodriguez (Cruz Azul).