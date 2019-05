Valzer attaccanti, bombe clamorose: Icardi all’Atletico, il sostituto all’Inter e Bale al Tottenham

Sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche l’Inter, i nerazzurri sono ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League e stanno programmando il futuro. Ecco l’analisi del ‘Corriere della Sera’ sul giro di punte anche all’estero. Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità del divorzio tra Griezmann e l’Atletico Madrid, la prossima destinazione sarà il Barcellona che verserà nelle casse dei Colchoneros la clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Ed il sostituto dovrebbe arrivare proprio dall’Italia, si tratta di Mauro Icardi, l’addio all’Inter è praticamente certo dopo le ultime incomprensioni. Una trattativa ai dettagli è quella del trasferimento di Hazard al Real Madrid, a quel punto i Blancos libererebbero Bale, destinazione Tottenham. Proprio l’Inter ha intenzione di piazzare un doppio grande colpo dal Manchester United, due attaccanti di assoluto livello come Alexis Sanchez e Lukaku, quest’ultimo in vantaggio su Edin Dzeko.