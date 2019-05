Raphael Varane resta al Real Madrid. Ad annunciarlo è lo stesso difensore francese in un’intervista che verrà pubblicata domani dal quotidiano spagnolo “Marca“, il cui sito però apre con la dichiarazione che i tifosi blancos aspettavano: “Resto qui, sono sicuro che nella prossima stagione torneremo a vivere forti emozioni”, le parole di Varane che, invece, prima del ritorno di Zidane, secondo la stampa spagnola e quella francese, aveva comunicato al club l’intenzione di andar via. “Quest’anno abbiamo lottato, ma non è stato sufficiente, abbiamo vissuto momenti complicati, ma nel calcio ci sono i cicli. Anche io non ho reso ai miei livelli, ma sono sicuro che nella prossima stagione andrà meglio”. Varane ammette che il ritorno di Zidane è stato importante per la sua decisione di restare e conclude: “Dobbiamo migliorare e il mister ha chiaro in mente come, ci sono cose da cambiare come sempre accade quando si chiude un ciclo e se ne vuole aprire un altro”.