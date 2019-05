Verona-Pescara, Memushaj: “non volevamo compromettere la gara di ritorno”

“Siamo venuti qui per giocarci la partita ma non volevamo compromettere la gara di ritorno. Ora dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile”. Sono queste le dichiarazioni di Ledian Memushaj dopo lo 0-0 del Pescara sul campo del Verona nel match valido per l’andata della semifinale dei playoff di Serie C. “E’ stata una partita difficile, loro giocano bene in casa e hanno calciatori di qualita’ – ha proseguito il calciatore biancazzurro – Diciamo che e’ andata bene, al ritorno sara’ dura. Non e’ facile per nessuno venire qui e fare la partita”.