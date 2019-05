Wanda Nara, incidente hot in camerino: lo spacco del vestito è eccessivo [FOTO e VIDEO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Wanda Nara continua ad essere seguita sui social, si tratta di uno dei personaggi con maggiori follower. E’ stata una stagione difficile per l’attaccante Mauro Icardi, il calciatore ha dovuto fare i conti con qualche malumore con il club nerazzurro dopo la decisione del club di affidare la fascia di capitano al portiere Handanovic, nelle ultime partite è tornato in campo ma il futuro sembra comunque lontano dall’Inter. Nel frattempo la moglie Wanda Nara si conferma sempre più sexy, in particolar modo nelle ultime ore ha infiammato il web con foto e video, in camerino la bella wags è scatenata, lo spacco è eccessivo e l’incidente sexy non passa inosservato. In alto la sexy fotogallery, in basso il video che ha scatenato il web.