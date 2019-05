Wanda Nara ci ricasca: pubblicato nuovamente il video hot in camerino

Wanda Nara ormai senza freni. Negli ultimi giorni la moglie dell’attaccante Mauro Icardi si è scatenata con un video hot in camerino che ha fatto in breve tempo il giro del web, è stato pubblicato sui social e condiviso da tanti utenti, è diventato quindi virale. Lo spacco è evidente e l’incidente hot inevitabile, i social si sono scatenati. Adesso la wag ci ricasca, la showgirl argentina ha deciso di accontentare tutti i suoi follower pubblicando nuovamente il video, nelle sue Storie Instagram. Anche quest’ultimo video è diventato virale, Wanda Nara mai banale. In basso il video hot.