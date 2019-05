Il weekend su DAZN vedrà Spal-Milan e la finale di Coppa del Re Barcellona-Valencia

Su DAZN lo sport non va mai in vacanza. Nell’ultima giornata dei massimi campionati di calcio, la piattaforma di streaming trasmetterà circa 40 eventi sportivi, disponibili in diretta e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, motori, boxe, rugby e baseball.

Calcio: spiccano Spal-Milan, la finale di Coppa del Re e i playoff di Serie BKT

L’ultima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre domani alle 18:00 con Frosinone-Chievo. Domenica 26 maggio, sempre alle 18:00, invece, la Juventus Campione d’Italia farà visita alla Sampdoria al Ferraris di Genova. Si tratterà anche dell’ultima partita in panchina per Massimiliano Allegri, che al termine del match saluterà definitivamente i tifosi bianconeri. Domenica alle 20:30 da non perdere Spal-Milan (ISCRIVITI ALLA PROVA DI UN MESE GRATUITO), ultima partita di campionato e gara decisiva per i rossoneri, lontani di un solo punto dalla zona Champions. Prima, durante e dopo il match, appuntamento con “Diletta Gol in campo”, il programma condotto da Diletta Leotta con Mauro Camoranesi, con analisi, interviste e i commenti sui verdetti del campionato.

Sulla piattaforma di streaming anche le semifinali di ritorno dei playoff di Serie BKT, che decreteranno le due finaliste ancora in corsa per un posto in Serie A. Si parte domani alle 21:00 con il match tra Benevento e Cittadella, seguito da Pescara-Verona, domenica alle 21.00. DAZN trasmetterà anche diversi appuntamenti di calcio internazionale, tra i quali la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Valencia, domani alle 21.00 (SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA SU DAZN).

Nel palinsesto, tra sabato e lunedì, anche il fascino del calcio inglese con le tre finali consecutive, tutte da Wembley, dei playoff di League Two, League One e Championship inglese, con la sfida tra Aston Villa e Derby County, match che decreterà l’ultima squadra a salire in Premier League. In programma anche l’ultimo turno di Ligue 1 francese, oltre agli incontri di J1 League giapponese e della Major League Soccer.

Motori: La storica 500 Miglia di Indianapolis e la Coca-Cola 600 della NASCAR

Tanto calcio ma anche motori nel weekend di DAZN, con un grande evento di IndyCar: a partire dalle 18:45 di domenica, appuntamento con la storica 500 Miglia di Indianapolis in diretta dal circuito ovale più famoso del mondo.

Nella notte tra domenica e lunedì, a mezzanotte, ritorna invece la NASCAR con la Coca-Cola 600, tredicesimo appuntamento stagionale, in diretta dal Charlotte Motor Speedway, North Carolina.

La grande boxe col main event Haney vs Moran

Nella notte tra sabato e domenica, a partire dalle 3:00, grande notte di boxe dall’MGM National Harbor di Oxon Hill, nello stato del Maryland. Nel main event sale sul ring Devin “The Dream” Haney, che difenderà il suo titolo WBC International dei pesi leggeri dall’assalto di Antonio Moran.

La finale del Guinness PRO14 e la regular season della MLB

Sabato 25 maggio dalle 19:30 il Guinness PRO14 decreterà il suo campione al Celtic Park di Glasgow. Una finalissima ricca di emozioni in cui i campioni in carica del Leinster, giunti in finale di questa competizione per l’undicesima volta, proveranno a difendere il titolo nel match contro i Glasgow Warriors. Prosegue inoltre la regular season della MLB con tre incontri live sulla piattaforma.