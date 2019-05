Xavi, da calciatore ad allenatore dell’Al-Sadd [FOTO]

Xavi Hernandez sarà il nuovo allenatore dell’Al-Sadd, squadra in cui ha militato fino al termine di questa stagione. Pochi giorni fa, l’ex centrocampista del Barcellona aveva annunciato il ritiro. A comunicarlo con una nota ufficiale pubblicata su Twitter, è lo stesso club qatariota: “Ufficiale: Xavi è il nuovo allenatore della squadra dall’inizio della prossima stagione”. Xavi ha firmato un contratto biennale.

OFFICIAL: The Maestro stays!

Our captain Xavi has extended his contract with #AlSadd and will remain with the club for another two years 📝2️⃣☑️😎 pic.twitter.com/g5pfM4tV3T

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) 24 maggio 2018